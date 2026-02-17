Trendyol 1. Lig'de İstanbul derbisi heyecanı yaşanıyor! 26. hafta mücadelesinde İstanbulspor, sahasında Süper Lig'e doğrudan yükselme yarışındaki Esenler Erokspor'u ağırlıyor. 50 puanla 2. sırada yer alan ve şampiyonluk hedefleyen Erokspor, üst üste galibiyet serisiyle moralli gelirken, 35 puanla 12. sıradaki sarı-siyahlılar play-off umutlarını canlı tutmak için kazanmak zorunda. Ligde kritik bir virajda oynanan bu İstanbul derbisi, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Esenler Erokspor zirve takibini sürdürmeyi, İstanbulspor ise sürpriz yaparak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Maç ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte İstanbulspor-Esenler Erokspor maçının tüm detayları...

İstanbul futbolunun kalbi bu akşam Esenyurt'ta atacak. 1. Lig'de normal sezonun son virajlarına girilirken, her iki takım için de hata yapma lüksünün olmadığı bir 90 dakika oynanacak. Teknik direktörlerin taktiksel savaşına sahne olacak bu mücadelede, saha avantajını kullanmak isteyen İstanbulspor, disiplinli savunmasıyla ön plana çıkan Esenler Erokspor'un hücum hattını durdurmaya çalışacak. Sezonun ilk yarısındaki mücadele futbolseverlere büyük heyecan yaşatırken, bu akşamki rövanşın ligin üst sıralarındaki dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu. İşte dev derbi öncesi saat ve kanal bilgileri...

İstanbulspor-Esenler Erokspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki önemli İstanbulspor-Esenler Erokspor karşılaşması, 17 Şubat Salı günü oynanacak. Karşılaşma, Esenyurt'ta bulunan Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

İstanbulspor-Esenler Erokspor MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor-Esenler Erokspor mücadelesi, saat 20.00'de start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından dijital atama yöntemiyle belirlenen maçın hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Pekmezci ve Onur Gülter üstlenirken, dördüncü hakem olarak Burak Kamalak görev yapacak.

İstanbulspor-Esenler Erokspor MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Esenler Erokspor arasındaki bu kritik 90 dakika, yayın haklarını elinde bulunduran TRT üzerinden izleyiciyle buluşacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek.

İstanbulspor-Esenler Erokspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR