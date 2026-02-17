CANLI İZLE | Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Juventus ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor. Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak olan kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilir, maçla ilgili tüm detaylara ve ilk 11'lere ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, 12 yıl sonra yeniden eleme aşamasında mücadele ederken güçlü rakibi Juventus'u konuk edecek. Galatasaray-Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Avrupa kupalarında deneyimli iki kulübün mücadelesi büyük ilgi görüyor. Juventus'un son dönemde eleme maçlarında yaşadığı düşüş dikkat çekerken, Galatasaray iç saha avantajını kullanmak istiyor.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda nefesler tutuldu. Galatasaray ile Juventus arasındaki dev karşılaşma, 17 Şubat 2026 Salı günü (bu akşam) oynanacak.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi gecesinin erken seansında sahne alacak karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

İŞTE GALATASARAY-JUVENTUS MAÇININ 11'LERİ:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki kritik sınavı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MORAL DEPOLADI

Son maç gününe iki puanlık avantajla giren Galatasaray, lig aşamasını Manchester City karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle tamamladı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dört maç kazanamamış olsa da, 20. sıradan bir üst tura yükselmeyi başardı.

O günden bu yana Okan Buruk'un öğrencileri çıkışa geçti. Tüm kulvarlarda üst üste dört galibiyet alan Galatasaray, bu süreçte 15 gol kaydetti. Mauro Icardi, Eyüpspor karşısında alınan 5-1'lik galibiyette hat-trick yaparak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, hem yerel şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı hedefliyor.

AVRUPA'DA TARİHİ EŞİK

Galatasaray, Juventus karşısında Avrupa kupalarındaki 200. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, son 11 Avrupa maçında yalnızca bir kez mağlup oldu. Ayrıca son 18 Avrupa karşılaşmasının sadece birinde gol atamadı.

Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nde daha önce altı kez karşılaşan Galatasaray, son randevuda Aralık 2013'te 1-0 galip gelmişti. İtalyan temsilcisi ise İstanbul'da oynadığı üç maçta galibiyet elde edemedi.

JUVENTUS CEPHESİNDE SON DURUM

Juventus, lig aşamasını Monaco deplasmanında 0-0'lık beraberlikle tamamladı ve 13 puanla 13. sırada yer aldı. Luciano Spalletti yönetimindeki siyah-beyazlılar, Kasım ayından bu yana çıkış yakaladı ve son beş maçta yenilgi yüzü görmedi. Ancak deplasman performansı soru işareti. Juventus, lig aşamasında dış sahada oynadığı maçlarda 12 puanın yalnızca 5'ini toplayabildi. Son olarak Inter'e 3-2 kaybeden Bianconeri'de moral biraz sarsılmış durumda.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇINA HOLLANDALI HAKEM

Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak olan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan D. Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını H. Steegstra ve J. de Vries yapacak. Karşılaşmada VAR'da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Dankert olacak. AVAR'da ise yine Alman hakem B. Brand olacak.