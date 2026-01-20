Sporting CP-PSG MAÇI İZLE | Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında gözler Sporting CP ile PSG arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Sahasında son şampiyonu konuk edecek olan Portekiz ekibi, 10 puanla bulunduğu konumdan yukarı çıkmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. 13 puanla 3. sırada yer alan PSG ise Luis Enrique yönetiminde deplasmandan kayıp yaşamadan ayrılarak ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Peki, Sporting CP-PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?