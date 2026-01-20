Bodo/Glimt-Manchester City MAÇI İZLE | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Bodo/Glimt ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz temsilcisi, Galatasaray maçı öncesinde hata yapmadan ilerlemek ve puanını 16’ya çıkarmak istiyor. Üç puanla mücadelesini sürdüren Norveç ekibi Bodo/Glimt ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak tur şansını devam ettirmeyi hedefliyor. Peki, Bodo/Glimt-Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?