Beşiktaş'ta ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Rafa Silva için siyah-beyazlı ekibin, Silva'nın eski kulübü Benfica ile transferi için anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili beklenen gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı yönetimin, Portekizli oyuncuya talip olan Benfica ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.



Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun Rafa Silva için İstanbul'a geldiği ve tarafların son bir görüşme daha gerçekleştirerek transferi gün içinde resmileştirmesi bekleniyor.

Transfermarkt verilerine göre 5 milyon euro piyasa değeri olan Rafa Silva'nın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Portekizli futbolcu yeni sezonda Beşiktaş formasını 16 maçta giyerken takımına 5 gol 3 asistlik katkı sağladı.