Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili beklenen gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı yönetimin, Portekizli oyuncuya talip olan Benfica ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.
Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun Rafa Silva için İstanbul'a geldiği ve tarafların son bir görüşme daha gerçekleştirerek transferi gün içinde resmileştirmesi bekleniyor.
Transfermarkt verilerine göre 5 milyon euro piyasa değeri olan Rafa Silva'nın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Portekizli futbolcu yeni sezonda Beşiktaş formasını 16 maçta giyerken takımına 5 gol 3 asistlik katkı sağladı.