Beşiktaş Rafa Silva için Benfica ile anlaşmaya yakın! İşte bonservis pazarlıklarında son durum...

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması gündemde olan Rafa Silva konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz basını Benfica ile yapılan bonservis görüşmelerinde oldukça az bir fark kaldığını belirtirken, transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği de ifade edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul edilen Rafa Silva krizinde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Benfica ile Rafa Silva transferi konusunda anlaşmaya çok yaklaştı.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Beşiktaş ilk başta talep ettiği 15 milyon Euro'yu 7 milyon seviyelerine kadar indirdi. Benfica ise siyah-beyazlılara teklif olarak 5 milyon Euro ödeyebileceğini iletti.



Haberde, yalnızca 2 milyon Euro fark bulunan bonservis görüşmelerinin önümüzdeki saatlerde sonuçlanabileceği de belirtildi.

