Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul edilen Rafa Silva krizinde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Benfica ile Rafa Silva transferi konusunda anlaşmaya çok yaklaştı.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Beşiktaş ilk başta talep ettiği 15 milyon Euro'yu 7 milyon seviyelerine kadar indirdi. Benfica ise siyah-beyazlılara teklif olarak 5 milyon Euro ödeyebileceğini iletti.
Haberde, yalnızca 2 milyon Euro fark bulunan bonservis görüşmelerinin önümüzdeki saatlerde sonuçlanabileceği de belirtildi.
