Fenerbahçe'nin yıldızının talipleri artıyor! Ada ekipleri peşinde
Transferde hareketli günlerden geçen Fenerbahçe'de çalışmalar 4 koldan devam ediyor. Adı transferde birçok yıldız isimle anılan sarı-lacivertliler için sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Fenerbahçe'nin yıldızının her geçen gün talipleri artıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Domenico Tedesco yönetiminde sezonun ikinci yarısına Alanyaspor deplasmanda 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Ara transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u katan sarı-lacivertliler, N'Golo Kante santrfor transferleri için de yoğun şekilde çalışıyor.
İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun ile de yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
Sarı-lacivertli ekipte son dönemde ilk 11'den uzaklaşan ve takımda mutsuz olan Youssef En Nesyri ve Sebastian Szymanski'nin ayrılığı da gündemde.
Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
Transferfeed'de yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde'ye İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leeds United talip oldu.
Ayrıca Leeds United'ın Oosterwolde transferi için birçok kulüple transfer rekabeti içerisine girdiği de aktarıldı.
Haberde, Premier Lig'den Nottingham Forest ve Marc Guehi'nin ayrılığı sonrası Crystal Palace ile beraber, Roma'nın oyuncu transfer etmek istediği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe ile 28 maçta süre alan Jayden Oosterwolde 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
2023 yılında 6 milyon Euro karşılığında Parma'dan sarı-lacivertli kulübe transfer olan Hollandalı futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 16 milyon Euro'luk değeri bulunuyor. Oosterwolde'nin mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.