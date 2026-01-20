Kairat-Club Brugge MAÇI İZLE | Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Kairat ile Club Brugge arasında oynanacak. Organizasyonda ilk kez yer alan ve henüz galibiyetle tanışamayan Kazakistan ekibi, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Gruptaki iddiasını sürdürmeyi amaçlayan Club Brugge ise zorlu deplasmandan hata yapmadan ayrılmanın peşinde. Peki, Kairat-Club Brugge maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?