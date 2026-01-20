UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta, Real Madrid ile Monaco arasındaki hayati karşılaşmayla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Xabi Alonso sonrası Alvaro Arbeloa yönetiminde yeni bir çıkış yakalamayı amaçlayan İspanyol devi, bu maçtan alacağı puanlarla ilk 8 hedefini resmileştirmeyi planlıyor. Arda Güler’in forma giyip giymeyeceği merak konusu olurken, 9 puanla deplasmana çıkan Monaco da güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak yarıştan kopmamayı hedefliyor. Peki, Real Madrid-Monaco maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRID-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Real Madrid-Monaco maçı 20 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL MADRID-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Monaco maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID-MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Garcia; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Arda Güler, Mbappe, Vinicius Jr

Monaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Henrique; Akliouche, Teze, Zakaria, Golovin; Balogun, Biereth