UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray yarın akşam 20.45'te Atletico Madrid'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"GERİ DÖNÜYORLAR!"



"Birincisi tabii ki İspanya'da bir tren kazası var, rakibimiz İspanyol. Başsağlığı diliyorum. İkincisi bugün UltrAslan'ın kuruluş yıl dönümü, dünyanın en büyük taraftar grubu. Verdikleri destekten, Galatasaray'ı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum."

SÖRLOTH SÖZLERİ...



"Bizim için önemli bir maç. İyi ve formda bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle Sörloth'un performansının çok yükseldiği bir dönemdeyiz. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu ve bu maçı ne kadar önemsediğini biliyoruz. Hedefleri ilk 8, bizim ilk 24. Bir galibiyet bizi ilk 24'e sokacak."

OSIMHEN VE JAKOBS...



"Pozitifiz. Osimhen döndü. Ismail Jakobs, bu gece veya yarın sabah burada olacak. O kadroda olacak diye düşünüyoruz. Sara antrenmanda takımla birlikte olacak. Bu dönüşler, kadro sayısının artması beni mutlu ediyor. Hem benim için hem taraftarımız için hem takımım için önemli bir fırsat, bu fırsatı kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray ruhuna uygun oynamamız gerekiyor. Çok motive olmamız gerekiyor. Çok dinamik, çok mücadeleci bir takım. Birbirine çok benzeyen iki takımız ama bize göre daha dinamik bir takım. Bu dinamikliği öndeki oyuncularımızla fırsata çevirmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol yediler. İyi oyunculara karşı, kaliteli oyunculara karşı çok fazla pozisyon verdiler."



"EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"



Bu tür dünyanın önemli takımlarına karşı iç sahada oynadığımız maçlar oyun ve sonuç olarak uzun yıllardır Galatasaray tarihine geçmiştir. Hepimiz için büyük bir şans. Galatasaray için, futbolcular için, benim için, taraftarımız için bu maçı yaşamak, bu maçı hatırlatmak için büyük bir şans. En iyisini yapacağız.

Karşımızda form durumu yüksek ve çok önemli bir teknik direktör var. 15 senedir Simeone ile birlikte hep iddiaları, hep kazanmaya odaklı bir takım var. Önemli bir takıma karşı oynayacağız. En maksimumumuzu vererek kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Kritik ve önemli bir maça çıkıyoruz.

OYUNCULARIN SON DURUMU HAKKINDA...



"Osimhen kadroya katıldı. Antrenmana bizle beraber çıktı. Konsantrasyonunu ve isteğini gösterdi. Güzel bir antrenman oldu. Jakobs kadroda olacak. Sara takımla antrenmana çıkacak, kendini deneyecek. Planlarımız, onu da kadroya almak. Arda'nın sakatlığı var. Ancak, kadromuz biraz daha kalabalıklaştı. Hepimiz için, özellikle benim için moral oldu. Benim 4. senem burada teknik direktör olarak, hem futbolcu hem öncesinde taraftar olarak hep Galatasaray'ın başarılarını gördük. 30-35 yıla baktığınızda Galatasaray çok başarılı. 3 senedir şampiyonuz."

"BİREYSEL YETENEK VE KALİTE..."



"Rakibimizin, son maçlarda yüksek şiddetli pres yapan ve ön alan baskılarını, adam adama baskılarını çok iyi uyguluyorlar. Avantajlarını, dezavantajlarını kullanmak için plan yapacağız. Bireysel yetenek, kalite ve özellikle hücum oyuncularının bireysel yetenekleri, orta saha oyuncuları için de geçerli, öndeki oyuncuların yeteneklerini sergileyecekleri oyunda... Rakibimiz 12 gol yedi. Atletico Madrid, maç başına 2 gol yedi, çok yüksek. Duran toplardan çok gol yediler. Kaliteli takımlar, Atletico Madrid'e gol atabiliyor durumunu gösteriyor bu. Biz neler yapabileceğimiz üzerinde durduk. Yarın her şeyin dışında bireysel yetenek ve kalite çok öne çıkacak."

"HEM BEN HEM OYUNCULARIM HAZIR!"



"Bazı maçlar vardır, teknik ekibin o takımı psikolojik anlamda hazırlamasına gerek yoktur. Atletico Madrid maçı bunlardan biri. İyi antrenman yapacaksınız, taktiksel hazırlık yapacaksınız, analizinizi en doğru şekilde anlatacaksınız, saha içi çalışmanızı yüksek konsantrasyonla yapacaksınız ama böyle bir şans futbolcuya geldikten sonra mental anlamda hazırlanmayan... Takımda bunu görmüyorum. Herkes bu maça çok hazır. Dünkü antrenmanda da yaptığımız çalışmada bunu net şekilde gösterdiler. Beni mutlu eden bir antrenman oldu. Bugün daha kısa ve daha dinamik bir antrenman olacak. Hem ben hem oyuncularım hazır. Atmosferi tüm dünya etkileniyor, rakip takımlar da etkileniyor. Bu atmosfer için sahada performans vermemiz lazım. Ben oyuncularıma çok güveniyorum."

"ATLETICO MADRID İLE BAŞA ÇIKABİLİRİZ"



"Rakibimiz 2 gün önce bir maç oynadıktan sonra 3. günde maça çıkacak. Bazı oyuncularını dinlendirdi ama fiziksel olarak çok dinamik. La Liga'nın en çok koşan takımı, 115 km ortalama. Birebir savunmaları çok güçlü şekilde yapıyorlar. Biz tabii ki birincisi Türkiye Ligi'nden geliyoruz. Türkiye Ligi'nde topun oyunda kalma süreleri çok düşük Şampiyonlar Ligi'ne göre, 10-15 dakika fark var. Daha yavaş oynanan oyunu, hakemlerin ve rakiplerin oyunu durdurduğu... Arada büyük fark var. Şampiyonlar Ligi maçlarında, Liverpool maçında 90 dakika konsantrasyonu, dinamizmi, maçı doğru yönetebilmeyi gösterdik. Oyunu doğru yönetmeliyiz. Aynı şekilde rakibe cevap vermemiz gerekiyoruz. Kulübeden gelen oyuncu sayımız arttı. Bir 90 dakika... Yorgunluk oluyor ama bu oyuncular bazen 120 dakikayı bile aynı performansla oynayabiliyorlar. Bu psikolojik ve oyun içerisindeki gücünüzü yönetmekle alakalı. Gücümüzü, her şeyi doğru yönetirsek rakibimizle başa çıkabiliriz."