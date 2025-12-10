UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahne, İspanya’da oynanacak önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Villarreal, ligin kaderini yakından ilgilendiren bu mücadelede Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı konuk edecek. Avrupa serüvenine beklentilerin oldukça altında başlayan Villarreal, aldığı sürpriz puan kayıplarıyla yalnızca 1 puanda kalarak 34. sıraya kadar geriledi. Kopenhag cephesinde ise durum çok daha umut verici. 4 puanla 29. basamakta bulunan Danimarka temsilcisi, Villarreal deplasmanına özgüvenle çıkacak. Peki, Villarreal-Kopenhag maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Villarreal-Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

VILLARREAL-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Villarreal-Kopenhag maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

VILLARREAL-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

La Ceramica'da oynanacak Villarreal-Kopenhag maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VILLARREAL-KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Junior; Navarro, Marin, Veiga, S Cardona; Buchanan, Parejo, Comesana, Akhomach; Mikautadze, A Perez

Kopenhag: Kotarski; Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Clem, Madsen; Larsson, Claesson, Robert; Dadason