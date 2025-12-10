UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında heyecan doruğa çıkarken, futbol dünyasının gözleri bu kez Bakü'ye çevriliyor. Karabağ, sahasında Avrupa’nın köklü kulüplerinden Ajax’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Gurban Gurbanov’un yönetiminde bu sezon istikrarlı bir çizgi yakalayan Azerbaycan temsilcisi, topladığı 7 puanla 21. sırada yer alıyor. Konuk ekip Ajax tarafında ise durum oldukça farklı. Peki, Karabağ-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında gözler Bakü'ye çevriliyor. Karabağ, evinde turnuvanın köklü ekiplerinden Ajax'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Gurban Gurbanov yönetiminde bu sezon dikkat çekici bir performans sergileyen Azerbaycan temsilcisi, topladığı 7 puanla 21. sırada bulunuyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Karabağ, bu kritik mücadeleyi kazanarak hem grupta üst sıralara tırmanmak hem de Avrupa'da önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Turnuvada henüz puanla tanışamayan Hollanda ekibi, Bakü deplasmanında şeytanın bacağını kırmanın peşinde. Peki, Karabağ-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARABAĞ-AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Karabağ-Ajax maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

KARABAĞ-AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak Karabağ-Ajax maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARABAĞ-AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Taylor; Bounida, Dolberg, Godts