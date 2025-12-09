Inter-Liverpool maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı, İtalyan devi Inter ile İngiliz devi Liverpool'u San Siro'da bir araya getiriyor. Geçen hafta Atletico Madrid karşısında bu sezonki ilk mağlubiyetini alan ve 12 puan ile 4. sırada yer alan Inter, kritik bir galibiyetle ilk 3 hedefi için sahaya çıkacak. Arne Slot yönetimindeki Liverpool ise 9 puanla 13. sırada bulunuyor ve bu zorlu deplasmanın sonucuna göre ilk 8 iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Inter-Liverpool maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...