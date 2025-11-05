Anfield Road'da Arda Güler'e protesto!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'de dev bir mücadele oynandı. Liverpool, sahasında Real Madrid'i 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golü 61. dakikada Mac Allister'den geldi.
Karşılaşmada Real Madrid formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler, Anfield'daki atmosferde dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız, 81 dakika sahada kaldı ve yerini Alexander-Arnold'a bıraktı.
Ancak maç boyunca Arda Güler, topla her buluştuğunda tribünlerden yükselen ıslık sesleriyle protesto edildi. İngiliz taraftarların bu tepkisinin nedeni kısa sürede ortaya çıktı.
SZOBOSZLAI GERGİNLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE
Arda Güler'in ıslıklanmasının, Türkiye ile Macaristan arasında oynanan milli maçta Dominik Szoboszlai ile yaşadığı tartışmadan kaynaklandığı öğrenildi.
Söz konusu karşılaşmada Arda Güler, attığı golün ardından Szoboszlai'ye "sus" işareti yapmış; Macar futbolcu da sosyal medyada Arda'nın Real Madrid formasıyla az süre aldığına atıfta bulunarak "1088" paylaşımıyla cevap vermişti.
Bu paylaşımın ardından Arda Güler, "Bu adam şaka olmalı. Üç gol bile çenesini kapatmaya yetmedi" ifadelerini kullanarak karşılık vermişti.
Genç yıldız daha sonra yaptığı açıklamada, "Macaristan ilk dakikalarda bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik." sözleriyle olayı kapatmıştı.