UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve grup aşamasının son haftasında temsilcimiz Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Temsilcimiz, ilk 24'e girerek play-off turuna kalmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve grup aşamasının son haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Etihad'da oynanan maçta Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.

Maçın gollerini 11. dakikada Erling Haaland ve 29. dakikada Rayan Cherki kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup etabını 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle tamamlayarak toplamda 10 puan toplamış oldu.

Temsilcimiz, ilk 24'e girerek play-off turuna kalmayı başardı.

Manchester City ise Şampiyonlar Ligi'nde 5. galibiyetini alarak 16 puanla ilk 8 içerisinde yer aldı.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Galatasaray, play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

