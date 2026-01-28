UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve grup aşamasının son haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geldi.
Etihad'da oynanan maçta Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.
Maçın gollerini 11. dakikada Erling Haaland ve 29. dakikada Rayan Cherki kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup etabını 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle tamamlayarak toplamda 10 puan toplamış oldu.
Temsilcimiz, ilk 24'e girerek play-off turuna kalmayı başardı.
Manchester City ise Şampiyonlar Ligi'nde 5. galibiyetini alarak 16 puanla ilk 8 içerisinde yer aldı.
MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
Galatasaray, play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Manchester City, Erling Haaland'ın golüyle temsilcimiz Galatasaray karşısında 1-0 önde. pic.twitter.com/eyUGTMojcn— TRT Spor (@trtspor) January 28, 2026
Manchester City, Rayan Cherki'nin golüyle 2-0 önde. pic.twitter.com/JYC4mWr7h1— TRT Spor (@trtspor) January 28, 2026