UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Inter, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a konuk oldu. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen İtalyan devi, sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk golünü 41. dakikada Denzel Dumfries kaydederek Inter'i öne geçirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Lautaro Martinez farkı ikiye çıkardı ve konuk ekip soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya da baskılı başlayan Inter, 53. dakikada milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yaptı. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise Esposito sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 4-0.

Bu sonuçla Inter, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçtan da galibiyetle ayrılarak 9 puana ulaştı. Union Saint-Gilloise ise puansız kaldı. Devler Ligi'nin 4. haftasında Inter, Kairat Almaty deplasmanına çıkacak. Belçika ekibi ise Atletico Madrid ile karşılaşacak.