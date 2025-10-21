CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de hedef Merih Demiral! F.Bahçe'de hedef Merih Demiral! 22:58
Beşiktaş GAİN son saniyede kazandı Beşiktaş GAİN son saniyede kazandı 22:47
Beşiktaş'a Faslı sol bek! Beşiktaş'a Faslı sol bek! 22:23
Trabzonspor, Eyüpspor hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Eyüpspor hazırlıklarına başladı 20:53
Knutsen'den G.Saray taraftarına övgü! Knutsen'den G.Saray taraftarına övgü! 19:32
Beşiktaş'ta kaptanlık pazubandı neden el değiştirdi? Beşiktaş'ta kaptanlık pazubandı neden el değiştirdi? 19:27
Daha Eski
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi 18:50
Talisca için flaş transfer iddiası! Talisca için flaş transfer iddiası! 18:28
G.Saray, Bodo/Glimt maçına hazır G.Saray, Bodo/Glimt maçına hazır 18:19
4 büyüklerden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı! 4 büyüklerden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı! 16:40
F.Bahçe'de Stuttgart mesaisi devam etti! F.Bahçe'de Stuttgart mesaisi devam etti! 15:04
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! İşte eksik isimler Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! İşte eksik isimler 14:55
Hakan attı Inter kazandı!
Dortmund deplasmanda galip
Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle! TRT1 canlı izleme linki
Kral Kaybederse 7. Bölüm TEK PARÇA izle!