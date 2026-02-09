Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Eren Özyemişcioğlu olarak açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda karşı kaşrıya gelecek. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadelenin VAR hakemi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre mücadelenin VAR hakemi Eren Özyemişcioğlu, AVAR'ı iseHakan Yemişken olarak açıklandı.

Öte yandan Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçında VAR hakemi olarak Ümit Öztürk, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.