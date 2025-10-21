UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona sahasında Olympiacos'u konuk etti. Karşılaşmanın 52. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü bulunurken, Olympiacos El Kaabi ile bir gol buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edilirken, hemen öncesinde yaşanan pozisyondan dolayı hakem Olympiacos lehine penaltıyı işaret etti. Penaltıda da topun başına geçen El Kaabi hata yapmadı ve farkı 1'e indirdi.

İŞTE O ANLAR