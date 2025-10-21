UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Barcelona konuk ettiği Olympiacos'u farklı mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona, evinde Olympiacos'u konuk etti. Maça fırtına gibi başlayan Katalan ekibi, sadece 11 dakika içinde bulduğu 4 golle rakibini oyundan düşürdü ve sahadan 6-1'lik farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Gecenin yıldızlarından Fermin Lopez, profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yaparak taraftarın büyük alkışını topladı. İngiliz yıldız Marcus Rashford ise attığı iki golle galibiyette önemli rol oynadı. Rashford, böylece Barcelona formasıyla oynadığı son 9 maçın 8'inde skor katkısı yapmış oldu.

Barcelona'nın diğer golü genç yıldız Lamine Yamal'ın penaltısıyla geldi. Olympiacos'un tek golü ise Ayoub El Kaabi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, gruptaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Yunan temsilcisi Olympiacos ise 1 puanda kaldı.