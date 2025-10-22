Beşiktaş'ta David Jurasek'in performansından memnun olmayan Sergen Yalçın, yönetimden sol bek pozisyonuna bir takviye istedi. Siyah-beyazlıların Utrecht forması giyen Faslı yıldızı listesine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yolların ayrılmasının ardından sol bekte büyük sıkıntı yaşanıyor. Benfica'dan transfer edilen David Jurasek'in skora hiç katkı yapamadığı gibi Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten sonra kendi kalesine gol atması bardağı taşırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın, taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalan Çek sol bekin yerine takviye istedi. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlı yönetim, Utrecht'te kariyerini sürdüren Souffian El Karouani'yi transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

25 Yaşındaki oyuncunun Hollanda ekibiyle olan mukavelesinin sezon sonu bitecek olması transfer için avantaj teşkil ediyor. Siyah-beyazlı kurmaylar bonservis bedeli ödemeden Faslı sol beki kadroya katmak istiyor. Utrecht'te sezona süper bir başlangıç yapan Karouani, kilit pas ve asist yeteneğiyle dikkat çekiyor Yıldız oyuncu forma giydiği 17 müsabakada 3 kez ağları sallarken, 9 da asiste imza attı.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Souffian El Karouani 'joker' olarak tabir edebileceğimiz, çok yönlü bir oyuncu profilinde. Orijinal mevkii sol bek dışında sol kanat ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Güçlü fiziği ile ikili mücadeleleri kazanmasıyla öne çıkıyor. Hollanda'da doğmuş olmasına rağmen milli takım tercihini Fas'tan yana kullandı.

12

Faslı futbolcunun başarılı performansıyla birlikte piyasa değeri de doğru orantılı olarak yükseldi. Mayısta 9 milyon euro olan değerini Transfermarkt 12 milyon euro olarak güncelledi.