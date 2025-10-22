Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de hedef Merih Demiral! Geri dönmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de gözler Al-Ahli'de forma giyen 27 yaşındaki stoper Merih Demiral'a çevrildi. Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesi çalışmalar sürüyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco ile sık sık görüşmeler yapan sarı-lacivertli yönetim, hem takıma katkı sağlayacak hem de Samandıra ruhuna güç verecek bir ismi kadroya katmak istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe altyapısından yetişen milli stoper Merih Demiral ismi gündemde duruyor.

SARI-LACİVERT SEVGİSİ Savunmadaki eksikliği bitirmeye çalışan sarı-lacivertliler, Merih'i geri getirmeyi hedefliyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile halihazırda sözleşme görüşmeleri yapan deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayı da giymek istiyor. Altyapısından yetiştiği kulüpte A takımda seviyesinde istediği fırsatları bulma şansı olmayan Merih'in Kadıköy'de sahaya çıkma hayali olduğu biliniyor. Aynı zamanda lider özellikleriyle Samandıra'ya da bir ruh katabileceği belirtiliyor.