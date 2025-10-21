Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Kopenhag'ı 4-2'lik skorla mağlup etti.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. ve 76. dakikalarda Felix Nmecha, 61. dakikada Ramy Bensebaini ve 87. dakikada Fabio Silva kaydetti.
Kopenhag'ın golleri ise 33. dakikada Waldemar Anton (KK) ve 90. dakikada Viktor Bjarki Dadason'dan geldi.
Bu galibiyetle Dortmund puanını 7'ye çıkarırken, Kopenhag ise 1 puanda kaldı.
4. haftada Dortmund Manchester City'ye konuk olurken, Kopehang da Tottenham deplasmanına gidecek.