Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi, karşılaşma devam ederken hakem kararlarına tepki olarak flaş bir paylaşımda bulundu.
Çaykur Rizespor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı" ifadesini kullandı ve süpürge fotoğrafı paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı. pic.twitter.com/bN7h0CponA— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) November 23, 2025