Son dakika transfer haberleri: Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen 2 yıllık imza attı!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un 2 yıllık anlaşmaya vardığı İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen için imza töreni gerçekleştirildi. Bir dönem Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor ve Konyaspor'da foram giyen Samuel Holmen'în kardeşi olan Sebastian SHolmen, "Kendimi onunla (Samuel Holmen) kıyaslamıyorum ama aynı karakterde olduğumuzu düşünüyoruz. Çok savaşçıyız, çok çalışıyoruz. Kendimi sahada göstereceğim." dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un 2 yıllık anlaşma sağladığı İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen için imza töreni yapıldı.
Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza törenine, kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Burada yaptığı açıklamada Ali Haydar Er, Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Sebastian Holmen'in, daha önce Türkiye'de Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor ve Konyaspor formaları giyen Samuel Holmen'in kardeşi olduğunu aktaran Er, "Sebastian'ın istikrarlı bir kariyeri var. Gittiği takımda uzun yıllar görev yaptı. Kendisi başkanımız ve Fahri Tatan'ın çalışmaları sonucu dün protokol imzaladı. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kulüp sportif direktörü Fahri Tatan ise Holmen'e sakatlıksız iyi bir sezon dileyerek, "Uzun zamandır takip ediyorduk. Her sezon 30 maç oynayan savaşçı, 90 dakika sahaya kendini veren, uyumlu, yarar sağlayacak bir oyuncu. Kendisinden beklentilerimiz büyük." diye konuştu.
HOLMEN: KENDİMİ SAHADA GÖSTERECEĞİM
İsveçli futbolcu Sebastian Holmen, Çaykur Rizespor'a transferi öncesi ailesiyle konuşup, karar verdiğini aktararak, "Teklifi görünce çok fazla düşünmeye gerek kalmadı. Gelip şehri gördükten sonra çok doğru karar verdiğimi anladım." ifadelerini kullandı.
Abisi Samuel Holmen'le farklı mevkilerde oynadıklarına dikkati çeken 29 yaşındaki futbolcu, "Kendimi onunla kıyaslamıyorum ama aynı karakterde olduğumuzu düşünüyoruz. Çok savaşçıyız, çok çalışıyoruz. Kendimi sahada göstereceğim. Son yıllarda abim ayrılınca Süper Lig'i takip etmedim. Onun döneminde izledim. Açık futbol oynanan, zorlu bir lig. Stoper mevkisi çok önem taşıyor. Umarım bu takıma bir şey katarım." değerlendirmesinde bulundu.
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