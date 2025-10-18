CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray deplasmanda Sane ile kazandı! G.Saray deplasmanda Sane ile kazandı! 22:01
Gole VAR engeli! Gole VAR engeli! 21:20
"Oyuncularımı tebrik ediyorum" "Oyuncularımı tebrik ediyorum" 20:23
Rıdvan Yılmaz'dan tepki! Rıdvan Yılmaz'dan tepki! 20:14
Fatih Tekke galibiyetin ardından konuştu! Fatih Tekke galibiyetin ardından konuştu! 19:46
Buruk'tan Lemina ve Osimhen sözleri! Buruk'tan Lemina ve Osimhen sözleri! 19:30
Daha Eski
Sergen Yalçın: Kabul edilebilir değil! Sergen Yalçın: Kabul edilebilir değil! 19:24
Beşiktaş evinde yıkıldı! Beşiktaş evinde yıkıldı! 19:01
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! 18:57
Başakşehir-Galatasaray CANLI MAÇ Başakşehir-Galatasaray CANLI MAÇ 18:06
G.Saray'da yönetim kurulu ibra edildi! G.Saray'da yönetim kurulu ibra edildi! 17:54
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu 17:37
"30. dakikadan itibaren sahada tek takım vardı"
Ç. Rizespor-Trabzonspor | CANLI
Gönül Dağı 189. Bölüm izle | TRT 1 Gönül Dağı son bölüm full izle!
18 Ekim MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef’te potaya kim girdi, kim elendi?