30 Haziran 2021, Çarşamba

RİZESPOR

Son dakika transfer haberleri: Çaykur Rizespor İsveçli Sebastian Holmen ile anlaştı

Rizespor'a İsveçli orta saha!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveçli orta saha oyuncusu Sebastian Holmen ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki defans oyuncusu Holmen için yarın Rize'de imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

İsveçli stoper, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Willem'de forma giydi.



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