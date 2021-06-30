30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Çaykur Rizespor İsveçli Sebastian Holmen ile anlaştı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveçli orta saha oyuncusu Sebastian Holmen ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki defans oyuncusu Holmen için yarın Rize'de imza töreni düzenleneceği ifade edildi.
İsveçli stoper, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Willem'de forma giydi.
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