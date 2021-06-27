27 Haziran 2021, Pazar

RİZESPOR

Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor'dan Moroziuk ve Abdullah Durak'la yollar ayrıldı!

Rizespor'da Moroziuk ve Abdullah Durak'la yollar ayrıldı!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı Abdullah Durak ve Mykolo Moroziuk için teşekkür mesajı yayınladı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren profesyonel oyuncularımız Mykola Moroziuk ve Abdullah Durak'a kulübümüze verdikleri hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. | Son dakika spor haberleri

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren profesyonel oyuncularımız Mykola Moroziuk ve Abdullah Durak'a kulübümüze verdikleri hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yeşil-mavili ekipte takım kaptanlığı yapan Abdullah Durak geçen yıl 29 maçta bin 737, Ukraynalı oyuncu Moroziuk ise 33 maçta 2 bin 701 dakika görev almıştı.

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