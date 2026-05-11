TFF’den sahte kadro paylaşımına yalanlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyada dolaşıma giren A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosuna ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

TFF'den yapılan duyuruda, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşılan ve A Milli Takım'ın geniş kadrosunu gösterdiği öne sürülen görselin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Federasyon açıklamasında, kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız."

TFF, milli takıma dair resmi açıklamaların yalnızca federasyonun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacağını da hatırlattı.