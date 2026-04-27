A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'na gitme yolunda büyük katkılar sunan ve takımın kaptanlık rolünü üstlenen Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre milli futbolcunun Dünya Kupası'nda forma giyememe ihtimali bulunuyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası sürecine hazırlanan Türkiye millî futbol takımı'nda gözler yeniden Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna çevrilirken, yıldız oyuncuyla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Torino'ya konuk olan Inter, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'in puan kaybettiği maçta kadroda olmasına rağmen forma giymedi.

"İYİ DURUMDA DEĞİLDİ"

Beraberlik sonrası açıklamalarda bulunan Milano ekibinin teknik direktörü Cristian Chivu, "Hakan Çalhanoğlu iyi durumda değildi ve Denzel Dumfries henüz tam hazır değil. Lautaro Martínez için süreç hâlâ uzun. Alessandro Bastoni'yu ikinci yarıda birkaç dakika oynatmayı düşündüm çünkü bizimle sadece üç antrenman yaptı." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NA YETİŞME RİSKİ..."

Maçın ardından ise İtalyan gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sport Italia'dan Tancredi Palmeri, "Hakan Çalhanoğlu İtalya Kupası finalini de kaçırabilir ve sezonu kapatmış olabilir. Sakatlık beklenenden daha ciddi ve Dünya Kupası'na yetişme riski taşıyor." ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. A Milli Takımımızın ilk maçı ise 14 Haziran tarihinde Avustralya'ya karşı olacak.