24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek A Milli Takımımız, turnuva hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

Kuzey Makedonya



A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 67'nci olan Kuzey Makedonya ile bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Ay-Yıldızlılar, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik bir de mağlubiyet aldı.



En önemli çıkışını tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde ettiği 2020 yılında yapan Kuzey Makedonya, 2024/25 UEFA Uluslar C Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak ilk kez B Ligi'ne terfi etti.



Dünya Kupası'nda daha önce hiç mücadele etmeyen Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası elemelerinde grupta Belçika ve Galler'in ardından 3. sırayı alsa da UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettiği başarısı sebebiyle geçtiğimiz mart ayında play-off turunda oynamaya hak kazandı. İlk maçında Danimarka'ya 4-0 mağlup olan Balkan temsilcisi, Dünya Kupası şansını kaybetti. Kuzey Makedonya'nın, İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı özel maç ise golsüz sonuçlandı.



Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü geride bıraktığımız yılın aralık ayından bu yana futbolculuk döneminde ülkemizde Diyarbakırspor forması giyen Goce Sedloski yapıyor.

Venezuela



A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 49'uncu basamakta yer alan Venezuela ile daha önce karşı karşıya gelmedi. 6 Haziran'daki müsabaka, Türkiye ile Venezuela arasında A Milli düzeyde oynanan ilk maç olarak kayıtlara geçecek.



Dünya Kupası finallerine bugüne kadar hiç katılmayan ve 2026 Dünya Kupası'nda da yer alamayacak Venezuela, son olarak 2024 yılında ABD'de düzenlenen Copa América'da çeyrek finale çıktı.



Güney Amerika ekibi, 2026 Dünya Kupası elemelerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz yılın ekim ayından itibaren çeşitli özel maçlar oynadı. Son Dünya şampiyonu Arjantin'e 1-0 yenilen Venezuela, A Milli Takımımızın Dünya Kupası'ndaki rakibi Avustralya'yı ise aynı skorla mağlup etti. 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada'ya ise 2-0 yenildi. Venezuela, son olarak 2026 FIFA Series kapsamında oynanan özel maçlarda Trinidad ve Tobago maçından 4-1 galip ayrılırken, normal süresi golsüz biten maçta, penaltı atışları sonrasında Dünya Kupası finalistlerinden Özbekistan'a 5-4 yenildi.



Venezuela Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini ocak ayından bu yana Oswaldo Viscarrondo sürdürüyor.