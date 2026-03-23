Romanya futbolunun efsane isimlerinden Adrian Mutu, A Milli Takım ile oynanacak kritik maç öncesi Türkiye’nin gücüne dikkat çekti. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Kritik karşılaşma öncesinde Romanya futbolunun önemli isimlerinden Adrian Mutu, ülke basınına açıklamalarda bulundu. İstanbul'da zorlu bir atmosferin kendilerini beklediğini ifade eden Mutu, "Bizim için zor bir ortam olacak ancak kendimize güveniyoruz. Türkiye'ye karşı geçmişte iyi sonuçlar aldık, benim dönemimde onları çoğunlukla yendik" dedi.

Ay-yıldızlı ekibin kalitesine de dikkat çeken 47 yaşındaki eski yıldız, Türkiye'nin son dönemde önemli gelişim gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin formu soru işareti yaratıyor çünkü ciddi bir ilerleme kaydettiler. Bizi zor bir maç bekliyor. Umarım Romanya başarılı olur ve Dünya Kupası'na katılırız" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde Inter, Chelsea, Juventus ve Fiorentina gibi dev kulüplerin formasını giyen Mutu, teknik direktörlük kariyerinde son olarak Romanya temsilcisi Petrolul'de görev yapmıştı.