Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Vincenzo Montella, Gennaro Gattuso'nun istifası sonrası İtalya Milli Takımı için düşünülen adaylardan bir tanesi.

Bosna Hersek karşısında penaltılarla alınan yenilgi sonrası 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak olan İtalyan futbolunda adeta deprem yaşanıyor.

Delegasyon başkanı Gianluigi Buffon ve Federasyon Başkanı Gabriele Gravina'nın ardından milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun da istifa etmesiyle yeni bir arayışa girecek olan İtalyanlar, gözünü ilk olarak teknik direktör adaylarına çevirdi.

Tuttosport'un haberine göre İtalya Milli Takımı'nın teknik direktör adaylarından bir tanesi de milli takımımızda görev Vincenzo Montella. Kosova'yı eleyen Türkiye Milli Takımı'nın 24 yıllık Dünya Kupası hasretine de son verdi.

Montella'nın haricinde İtalya'yı çalıştırabilecek adaylar arasında Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Roberto Mancini ve Massimiliano Allegri de bulunuyor.

