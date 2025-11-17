A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Zeki Çelik, İspanya karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık maçı tadında geçmeyecek. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Herkesi çok iyi hazırladık ve istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız."

"Grupta İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte '5 maçta 15 gol atılan' dönem var mıydı? Ben pek hatırlamıyorum. Gürcistan direkt rakibimiz olarak görünüyordu. 2 maçı da kazandık. Doğru işler yaptık."

"İlk maça nazaran daha dengeli olmalıyız. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama İspanya'nın farkındayız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik."

"Bu tarz maçlar her zaman büyük bir motivasyondur. Futbolculuk dönemime dönüp baktığımda, en sevdiğim karşılaşmaların bu tip maçlar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böyle maçlarda kendinizi kanıtlamak istersiniz. Bizim de kendi seviyemizi tartmamız açısından çok önemli bir karşılaşma olacak."

"Arda'nın ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu önceden de biliyorduk. İki senedir buradayım ve her gün yeteneğine şahit oluyoruz. Sadece milli takımda değil, kendi kulübünde de ne kadar büyük hedeflere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok gelişen bir futbolcu ve hâlâ gelişmeye devam edebilecek biri. Hırsıyla ve yaklaşımıyla bunu her seferinde gösteriyor. Umarım kendi bölgesinde de en iyisi olabilir."

"Futbolda her şey mümkün. Hırs, istek ve kendi futbolumuzla İspanya'yı yenebileceğimizi biliyoruz. Neden olmasın?"

"Amerika kıtasında tek bir grup var ve Dünya Kupası'na katılmak daha kolay. Gelecekte Avrupa'da da böyle bir sisteme geçilebilir. Daha hoş bir futbol izlenir. Şu anki sistemin çok adil olduğunu düşünmüyorum."

"Emirhan Topçu sakatlığında Yusuf Akçiçek'i çağırdık çünkü milli takımda geleceği olduğunu düşünüyoruz."

"Ben kimseyi memnun etmek için karar almıyorum. A Milli Takım'ın geleceğini düşünerek karar alıyorum."

"İsak Vural da uzun zamandır yakından takip ettiğimiz bir futbolcu. Geleceği olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Benim değerlendirmem. Kenan Yıldız'ı da çağırdığımızda da spekülasyonlar olmuştu. Bizimle beraber geleceği olduğunu düşündüğümüz futbolcuların burada bizimle vakit geçirmeleri çok önemli."

"Ahmed Kutucu inandığımız, saygı ve sevgi duyduğumuz bir oyuncu. Bizimle çalışmış, istediklerimizi bilen bir oyuncu. Sabah uyandık, saat 10 gibi doktorumuz geldi ve Aral Şimşir'in yürüyemediğini söyledi. Hızlı bir şekilde değerlendirme yapmalıydık. Antrenmanda da Kerem Aktürkoğlu'nun bizimle gelebileceğini düşünmediğimiz için riske atmak istemedik. Ahmed Kutucu'yu hemen çağırdığımızda da kulübün İstanbul'da, TFF'ye yakın olması etkendi. Hem inandığımız hem de sağ ve solda oynayan bir oyuncu olmasının yanında taleplerimizi biliyor. Kendisi de çok hızlı şekilde geldi. O yüzden bizimle bu yolculuğa geldi."

İŞTE ZEKİ ÇELİK'İN SÖZLERİ:

"Çok zor bir karşılaşma olacak. Play-off'tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz."

"Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na direkt katılabilmek ama grubumuzda böyle rakipler olabiliyor. İspanya karşısında ilk maçta da iyi bir sonuç almak istemiştik ama olmadı. Bir önceki turnuvaya da play-off'tan gitmiştik. Neden olmasın?"