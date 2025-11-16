Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi
Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. haftasında Türkiye, Bursa'da Bulgaristan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Türkiye-Bulgaristan maçını kritik ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (Milli Takım spor haberi)
Malum ön tarafımız muhteşem, Real'den Arda, İnter'den Hakan, Juve'den Kenan, daha ne olsun!? Böylesine teknik, çabuk, hızlı ve akıllı oyuncular bir arada oynarken attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmemesinin nedeni yanlış stratejimizdi. Bulgaristan'a ilk maçta yarım düzine gol attık ama asla kötü takım değiller. Aleksandar Dimitrov muhtemelen alt yaş gruplarından beri bu çocuklarla beraber ve her geçen gün üstüne koyan bir görüntüleri var. İyi mücadele edip, çok koşuyorlar. Biz ilk yarıda inanılmaz enerji harcayıp, hak ettiğimiz kadar pozisyon da bulduk ama o enerjinin karşılığını skor tabelasına ancak penaltıyla yazdırabildik...
Bunun sebebi sağ kanatta Zeki ve Oğuz ikilisinin yanlış oyunları ve sanki ceza sahasında bir pivot santrforumuz varmışçasına yüksek ortalar yapmalarıydı. Oysa boy ortalamamız çat taşlasa 1.75, rakip stoperlerin en kısası da muhtemelen 1.90.. Sağdan kötü geldik, soldan ise tam tersi. Ferdi-Kenan karambole orta yapmayıp, Kerem başta ceza sahası içindeki arkadaşlarını pasla beslemeleri doğru oyundu. Kenan birebir kaldığı her Bulgar'a eziyet çektirdi, resital yaptı vesselam.
İşin ilginç yanı sağımız yanlış, solumuz doğru olduğu halde biz genelde sağdan oynamaya çalıştık!... Prensimiz Arda Güler biraz yorgun, biraz da gergindi. Sanırım İspanya maçına sakladı kendini. Kerem gününde olsa tarihi bir rekor kırabilirdi. Puan cetvelini etkilemeyecek olsa da durakladığımız son bölümde beraberlik golünü yemiş olsak İspanya maçı öncesi moraller fena bozulurdu. Neyse ki komşu kendi kalesine atıp maçı hepimizi rahatlattı. Darısı İspanya'nın başına.
ZEKİ UZUNDURUKAN - BU TAKIM ALKIŞLANIR!
Kalplerimiz Bursa'da sahaya çıkan Ay-Yıldızlılarımız için atıyordu. Gözlerimiz Bursa'da; kulaklarımız Gürcistan'dan gelecek sürpriz bir sonuçtaydı. Ama biz Bursa'da Bulgaristan karşısında öne geçtik. Grup lideri İspanya ise deplasmanda daha ilk yarıda Gürcistan karşısında farka gitti. Deplasmanda tarihi bir farkla yendiğimiz Bulgaristan'ı bu kez Bursa'da muhteşem taraftarımızın desteği altında ağırladık. Maça çok iyi başladık. Oyunun kontrolü hep bizdeydi. Aslında çok baskılı da oynadık. Ama üretken değildik. Çok fazla net pozisyon üretemedik. Hakan Çalhanoğlu'nun füze gibi penaltı golüyle öne geçtikten sonra oyunu Bulgaristan ceza sahasında oynamaya başladık.
İlk yarıda Ferdi-Kenan ikilisi ile sol kanadı çok iyi kullandık. Kenan yine sahada jeneriklik işler yaptı. İki kez ceza sahasına çalımlarla girip, Kerem'e 'al da at' dedi. Bu pozisyonlardan birinde Kerem topa çok kötü vurdu, ikinci pozisyonda ise Bulgaristan kalecisi Mitov topu köşeden çıkardı. İkinci yarıya da yine tahrip gücü yüksek bir futbolla başladık. Bulgaristan sadece kalesini savunmaya çalıştı. Hem de çok adamla defansta kalıp, bizden fark yememeye çalıştılar. Yine de ilk maça göre daha dirençli bir Bulgaristan vardı sahada. Biz çok iyi bir Milli Takımız. Dünya Kupası'na gidip, tarih yazmak istiyoruz. Öyle de olacak inşallah! Millilerimiz de sahadaki yürekli futbolları ile bunu ne kadar çok istediklerini belgeliyorlar.
Kerem Aktürkoğlu, maç boyunca sürekli golle burun buruna geldi. İkinci yarıda Oğuz'un bir ortası vardı ki Kerem'e... İzlerken 'Kerem, bu da kaçar mı?' demekten kendimi alamadım. İkinci yarıda Bulgaristan'ın direkten dönen bir topu var ki... Donduk kaldık... Bizim adımıza bir şans anıydı bu. Montella ikinci yarıda iki bekimizi birden (Zeki ve Ferdi) kenara alırken, Kaan ve Mert'i sahaya sürdü. Bu iki değişikliğe gerek var mıydı? Bilemedim. Bu arada Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi'ni dolduran taraftarların coşkusu ve desteği gerçekten de muazzamdı.
Maçın yıldızı Kenan'ın maçın son bölümde kaçırdığı bir gol pozisyonu var ki... Biraz da şans olacak be kardeşim! İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik. Maç boyunca net gol pozisyonlarda beceri eksikliğimiz vardı. Bizim bir türlü yapamadığımızı Bulgar futbolcu Chernev kendi kalesine attığı golle yaptı. İspanya'ya karşı deplasmanda kazanmaya gideceğiz ama bir gerçek var ki... İspanya Avrupa'nın en iyisi... Dünya Kupası yolunda Play-Off'u garantiledik. Biz de Dünya Kupası'na Play-Off'tan gideriz...
MUSTAFA ÇULCU - PETKOV'UN ELİ AÇIK, NET PENALTI
Maça iştahlı, istekli ve önde baskı ile girdik. Kenan'la rakibin sağ tarafını otobana çevirdik. Hava topuna çıkacak pivot santrforumuz olmayınca ve arka direkte destek gelmeyince kanat ortalarımız kaleye paralel transit geçti. Bulgaristan yeni hocası ile son 3 maçtır ideal kadrosunu bulma çabasında. Öyle ki 6-1 kazandığımız son maçtan bu akşam ilk 11'de sadece 4 oyuncu vardı. Biz hücumdayken forvetleri geri gelerek 5'li kalabalık savunma ile alan daralttılar. Öne çıkmayınca kalabalık savunmayı açmakta zorlandık.
Stadı dolduran maç boyu destek veren Bursa'yı kutlarız. Arda etkili olamadı. Hakan alışık olmadığımız şekilde sinirliydi. Kerem ise basit temaslarda bile yerde kalıyor, dirençli olmalı. Bulgaristan zaman zaman risk alarak cılız hücumlar geliştirdi. Lakin korkuttuğu anlar da oldu. Bu fırsatlar onların öz güven eşiğini yükseltti. Kaliteli son vuruşları yapmakta gecikince farkı bulmakta sıkıntı yaşadık. Oyunda üstündük galibiyeti hak ettik. Nicolas Walsh 34 yaşında 1. kategori hakemi. İskoçya'nın John Beaton'dan sonra 2 numarası. Maalesef UEFA 1. kategoride bizden hakem yok. Ama 5-6 milyon nüfuslu İskoçya'dan 2 tane var.
Çok üzücü... 16'da attığımız frikikte barajda bulunan Petkov'un açık olan sol el-kol ile oynadığı top net penaltı. Hakem muhtemelen iş birliği yaparak gecikmeli kararla penaltıyı verdi. UEFA asla hakem otoritesini tartışmaya açmıyor. Bu konuda çok hassas. Uluslararası deneyime sahip oyuncularımızın bunu artık ezberlemiş olmaları gerekiyor. Arda gibi bir oyuncu hakeme tepki verip bu kadar kolay kart görmemeli. Hakem ilk 20 dakika içinde verdiği iki kararla maç kontrolünü eline aldı ve başarılı maç yönetti.