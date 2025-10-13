Ukrayna, Pazartesi gecesi sahasında Azerbaycan’ı konuk edecek. Son haftalarda form grafiğini yükselten Ukrayna, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak puanını artırmak istiyor. Deplasmanda sürpriz peşinde olacak Azerbaycan ise zorlu maçtan puan çıkarmayı hedefliyor. Futbolseverler ise “Ukrayna Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?” sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Ukrayna Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ukrayna – Azerbaycan maçı CANLI izle! Ukrayna, 2026 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda evinde Azerbaycan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Pazartesi gecesi oynanacak karşılaşmada Ukrayna, son haftalardaki çıkışını sürdürüp galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Grubun ikinci sırasındaki Ukrayna, üç maçta topladığı 4 puanla iyi bir başlangıç yaptı. Azerbaycan ise 1 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Futbolseverlerin aklında tek bir soru var: "Ukrayna Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?" Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç öncesi analizleri ve canlı yayın detayları haberimizde sizlerle!

UKRAYNA AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ukrayna – Azerbaycan maçı, Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te (TSİ) başlayacaktır.

UKRAYNA - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye'de dijital yayın platformu olan Exxen üzerinden canlı olarak yayımlanacaktır.

MUHTEMEL 11'LER

Ukrayna'nın muhtemel ilk 11'i: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Myklolenko; Gutsulyak, Kalliuzhnyi, Shaparenko, Malinovskyi, Sudakov; Vanat

Azerbaycan'ın muhtemel ilk 11'i: Mahammadaliyev; Aliyev, Babalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev; Bayramov, Khaybulaev, Mahmudov, Ahmadzada; Emreli