Karşılaşma öncesinde milli futbolcularla bir araya gelecek Filistinli çocuklar, ay-yıldızlı oyuncularla birlikte sahaya çıkarak maç önü seremonisine katılacak. Filistinli çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte karşılaşmayı tribünden takip edecek.
A Milli Futbol Takımı'mız Gürcistan maçı seremonisine Filistinli çocuklarla çıkacak
A Milli Futbol Takımı'nın yarın Kocaeli'de Gürcistan'la oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçının seremonisine Filistinli çocuklarla beraber çıkacak.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 13.10.2025 - 18:48