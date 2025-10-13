İzlanda Fransa maçı, Dünya Kupası Elemeleri D Grubu kapsamında oynanacak en heyecanlı karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Fransa, pazartesi akşamı deplasmanda İzlanda’ya konuk olacak. Deschamps yönetimindeki Fransa Milli Takımı, şu ana kadar çıktığı üç maçta üç galibiyet alarak gruptaki liderliğini sürdürüyor. Peki, İzlanda-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir? Tüm detaylar haberimizde!

İzlanda-Fransa maçı CANLI izle! İzlanda Fransa maçı, Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nun en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak. Fransa, pazartesi günü deplasmanda İzlanda'ya konuk oluyor. Şu ana kadar oynadığı üç karşılaşmayı da kazanan Deschamps'ın ekibi, gruptaki mükemmel performansını sürdürmek istiyor. Ev sahibi İzlanda ise üç maç sonunda topladığı puanlarla üçüncü sırada, ikinci sıradaki Ukrayna'nın yalnızca bir puan gerisinde yer alıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler, "İzlanda Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, İzlanda-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzlanda Fransa maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

İZLANDA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te (TSİ) başlayacaktır. Maç, İzlanda'nın başkenti Reykjavík'te bulunan Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacaktır.

DÜNYA ELEMELERİ D GRUBU İZLANDA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda - Fransa karşılaşması, Türkiye'de dijital yayın platformu olan Exxen üzerinden canlı olarak yayımlanacaktır. Maçı izlemek için Exxen üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. İzlanda-Fransa maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

İzlanda'nın muhtemel ilk 11'i: Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Ellertsson; Gudmundsson, Johannesson, Haraldsson; Magnusson, D. Gudjohnsen, Thorsteinsson

Fransa'nın muhtemel ilk 11'i: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, T Hernandez; K Thuram, Rabiot; Coman, Olise, Ekitike; Mateta

