2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Takım'ımızın, deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Yayın Tarihi: 09.10.2025 - 11:43 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 - 11:46
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak.
A Milli Futbol Takım'ımızın kritik deplasman mücadelesi ise 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 21.45'te başlayacak.
