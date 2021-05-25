25 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir Volkan Babacan'ın kontratını 3 yıl daha uzattığını açıkladı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, deneyimli kalecisi Volkan Babacan'ın sözleşmesini uzattı. Yapılan resmi açıklamada milli kalecinin, 3 yıl daha turuncu lacivertli takımın formasını giyeceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Başakşehir cephesinden yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, milli futbolcularımızdan Volkan Babacan ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.
2014 yılından bu yana formamızı giyen ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda ailemizin sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Tecrübeli kalecimize kulübümüzde nice başarılar diliyoruz."
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