25 Mayıs 2021, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir Volkan Babacan'ın kontratını 3 yıl daha uzattığını açıkladı!

Resmen açıklandı! 3 yıl daha Başakşehir'de...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

ekiplerinden , deneyimli kalecisi 'ın sözleşmesini uzattı. Yapılan resmi açıklamada milli kalecinin, 3 yıl daha takımın formasını giyeceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Başakşehir cephesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, milli futbolcularımızdan ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2014 yılından bu yana formamızı giyen ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda ailemizin sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Tecrübeli kalecimize kulübümüzde nice başarılar diliyoruz."

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