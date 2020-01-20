20 Ocak 2020, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Tunay Torun ile yollarını ayırdı

Başakşehir'de bir ayrılık daha!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 Giriş Tarihi: 20.01.2020

ekiplerinden Medipol , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla orta saha oyuncusu ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Futbolcumuz ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Başakşehir ilk yarıda işi bitirdi! haberin devamı
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