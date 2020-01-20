Medipol Başakşehir Tunay Torun ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in 18. hafta maçında Medipol Başakşehir evinde BtcTürk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk yarı çok oldukça etkili oynayan Başakşehir 19 dakika içinde 4 gol buldu. Müsabaka Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Başakşehir zirve takibini sürdürdü. Öte yandan Yeni Malatyaspor maç öncesi Sergen Yalçın'la yollarını ayırmıştı.