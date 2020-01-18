CANLI | Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor

Zirve yarışını sürdüren ve ilk 17 hafta sonunda topladığı 33 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısını BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla açtu. Lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde Malatya temsilcisini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve ikinci yarıda yeni bir başlangıç yapmak isteyen Yeni Malatyaspor ise üst sıraları zorlamayı hedefliyor. Başakşehir - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Serkan Tokat yönetiyor.

Ligde oynadığı son iki maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 15 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 33 puanla ikinci sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Martin Skrtel, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde oynayabilecek duruma geldi. İstanbul ekibinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'de 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

Konuk ekipte de sakat ya da cezalı oyuncu yer almıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Elia, Crivelli, Demba Ba

Y. Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Süper Lig tarihinde Yeni Malatyaspor ile oynadığı beş maçın sadece birini kaybeden Başakşehir (3G 1B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı (0-3).

- Başakşehir ile oynadığı son Süper Lig maçını 3-0 kazanan Yeni Malatyaspor, daha önceki dört karşılaşmada rakip filelere sadece bir gol gönderebilmişti.

- 15 haftadır ligde yenilgi almayan Başakşehir (9G 6B), Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

- Deplasmanda oynadığı son altı maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmayan Yeni Malatyaspor (2G 4B), Süper Lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

- 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk devresinde oynanan maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Başakşehir (7), son 15 dakikalarında en fazla gol sevinci yaşayan ekip Yeni Malatyaspor (15).

- Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçlarda skor olarak en kısa süre geride oynayan takım olan Başakşehir (91 dakika), son 13 karşılaşmada sadece 6 dakika skor dezavantajına yakalandı.

- Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin (9) ardından ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Yeni Malatyaspor (7; Göztepe ile birlikte).

- Başakşehir forması giyen Edin Visca, Yeni Malatyaspor'a karşı sahaya çıktığı beş Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).

- Bu sezon Süper Lig'de Anthony Nwakaeme'nin (56) ardından en fazla başarılı çalım atan oyuncular İrfan Can Kahveci (50) ve Moryke Fofana (41).

- Thievy Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında da gol atmayı başardı.