TRT 1’in büyük bir hayran kitlesine sahip dizisi Teşkilat, 151. bölümüyle yine milyonları ekran başına çekmeyi başardı. Gerilim ve aksiyonun bir an bile düşmediği bölüm, izleyicilere adeta soluksuz bir heyecan yaşattı. 5 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümde, karakterler arasındaki sürpriz gelişmeler ve beklenmedik olaylar dikkat çekti. Yeni bölümü kaçıran ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler ise internette “Teşkilat 151. bölüm full izle”, “TRT 1 Teşkilat yeni bölüm”, “TRT 1 canlı yayın izle” gibi aramalar yaparak dizinin son bölümüne ulaşmaya çalışıyor. İşte detaylar...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen yapımlarından Teşkilat, yeni sezonda da heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Aksiyonun ve entrikanın bir an olsun azalmadığı dizinin 5 Ekim Pazar günü yayınlanan yeni bölümü, yine nefesleri kesti. 151. bölümüyle seyirci karşısına çıkan Teşkilat, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla sosyal medyada da gündem oldu. Dizinin yeni bölümüne ilişkin tüm detaylar ve izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği gelişmeler, haberimizde sizler için derledik.

TEŞKİLAT 152. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

👉TEŞKİLAT 151. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

TEŞKİLAT 151. BÖLÜM ÖZETİ

Hilal şüpheleri üzerine çekmemek için Altay'dan kendisini vurmasını ister. Altay zor bir karar eşiğinde kalır ama operasyon için gerekeni yapar ve Hilal'i vurur. Korkut, Dizdar'ın tuzağına düştükten sonra hızlı bir çözüm arar. Silahların peşindeki Dizdar'ın beklenmedik hamlesi sonucunda Korkut onunla kozlarını paylaşacaktır. Bahar ise kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalırken sakladığı sırları gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır.

Ekip, Rutkay'ın peşinde olduğu el yazması ile ilgili bilgiler edinip onun ülke için önemini anlar. El yazmasına Rutkay'dan önce ulaşmak için harekete geçerler. Altay, Hilal ile birlikte girdiği operasyonda Rutkay'a yaklaşmaya başlar. Deşifre tehlikesiyle her an karşı karşıya kalmasına rağmen Altay her zorluğa hazırlıklıdır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Altay: Tolga Sarıtaş

Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

👉TEŞKİLAT 151. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN