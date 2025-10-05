TRT 1'in ilgiyle takip edilen yapımlarından Teşkilat, yeni sezonda da heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Aksiyonun ve entrikanın bir an olsun azalmadığı dizinin 5 Ekim Pazar günü yayınlanan yeni bölümü, yine nefesleri kesti. 151. bölümüyle seyirci karşısına çıkan Teşkilat, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla sosyal medyada da gündem oldu. Dizinin yeni bölümüne ilişkin tüm detaylar ve izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği gelişmeler, haberimizde sizler için derledik.
TEŞKİLAT 151. BÖLÜM ÖZETİ
Hilal şüpheleri üzerine çekmemek için Altay'dan kendisini vurmasını ister. Altay zor bir karar eşiğinde kalır ama operasyon için gerekeni yapar ve Hilal'i vurur. Korkut, Dizdar'ın tuzağına düştükten sonra hızlı bir çözüm arar. Silahların peşindeki Dizdar'ın beklenmedik hamlesi sonucunda Korkut onunla kozlarını paylaşacaktır. Bahar ise kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalırken sakladığı sırları gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır.
Ekip, Rutkay'ın peşinde olduğu el yazması ile ilgili bilgiler edinip onun ülke için önemini anlar. El yazmasına Rutkay'dan önce ulaşmak için harekete geçerler. Altay, Hilal ile birlikte girdiği operasyonda Rutkay'a yaklaşmaya başlar. Deşifre tehlikesiyle her an karşı karşıya kalmasına rağmen Altay her zorluğa hazırlıklıdır.
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Altay: Tolga Sarıtaş
Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik