TRT 1'in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü aksiyon dolu sahnelerle dikkat çeken yapımda, 152. bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu haline geldi. Dizinin sıkı takipçileri, "Teşkilat 152. bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla dizinin yeni bölüm detaylarını araştırıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat 152. bölümü, yine temposu yüksek sahneleriyle izleyenleri koltuklarına kilitleyecek. İşte detaylar...
TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hilal şüpheleri üzerine çekmemek için Altay'dan kendisini vurmasını ister. Altay zor bir karar eşiğinde kalır ama operasyon için gerekeni yapar ve Hilal'i vurur. Korkut, Dizdar'ın tuzağına düştükten sonra hızlı bir çözüm arar. Silahların peşindeki Dizdar'ın beklenmedik hamlesi sonucunda Korkut onunla kozlarını paylaşacaktır. Bahar ise kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalırken sakladığı sırları gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır.
Ekip, Rutkay'ın peşinde olduğu el yazması ile ilgili bilgiler edinip onun ülke için önemini anlar. El yazmasına Rutkay'dan önce ulaşmak için harekete geçerler. Altay, Hilal ile birlikte girdiği operasyonda Rutkay'a yaklaşmaya başlar. Deşifre tehlikesiyle her an karşı karşıya kalmasına rağmen Altay her zorluğa hazırlıklıdır.
TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?
Altay: Tolga Sarıtaş
Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik