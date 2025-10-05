TRT 1 ekranlarının aksiyon ve gerilim dolu efsane yapımı Teşkilat, nefes kesen sahneleriyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 152. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak olan dizi, yüksek temposu ve sürükleyici hikayesiyle gündeme damga vuracak. İzleyenleri ekran başına kilitleyen gelişmeler, dizinin takipçileri arasında şimdiden büyük bir tartışma konusu haline geldi. Peki, Teşkilat 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm fragmanı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

TRT 1'in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü aksiyon dolu sahnelerle dikkat çeken yapımda, 152. bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu haline geldi. Dizinin sıkı takipçileri, "Teşkilat 152. bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla dizinin yeni bölüm detaylarını araştırıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat 152. bölümü, yine temposu yüksek sahneleriyle izleyenleri koltuklarına kilitleyecek. İşte detaylar...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hilal şüpheleri üzerine çekmemek için Altay'dan kendisini vurmasını ister. Altay zor bir karar eşiğinde kalır ama operasyon için gerekeni yapar ve Hilal'i vurur. Korkut, Dizdar'ın tuzağına düştükten sonra hızlı bir çözüm arar. Silahların peşindeki Dizdar'ın beklenmedik hamlesi sonucunda Korkut onunla kozlarını paylaşacaktır. Bahar ise kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalırken sakladığı sırları gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır.

Ekip, Rutkay'ın peşinde olduğu el yazması ile ilgili bilgiler edinip onun ülke için önemini anlar. El yazmasına Rutkay'dan önce ulaşmak için harekete geçerler. Altay, Hilal ile birlikte girdiği operasyonda Rutkay'a yaklaşmaya başlar. Deşifre tehlikesiyle her an karşı karşıya kalmasına rağmen Altay her zorluğa hazırlıklıdır.

TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?

Altay: Tolga Sarıtaş

Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik