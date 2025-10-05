Fransa Ligue 1’in 7. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadeleye sahne olacak. Lille ile PSG, üç puan hedefiyle kozlarını paylaşacak. İki ekip de bu haftayı kayıpsız geçerek çıkış yakalamak istiyor. Hazırlıklarını tamamlayan takımlar, hata yapmadan yollarına devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Lille-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Lille ile PSG, haftanın kritik karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Lille-PSG maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Lille-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİLLE-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında oynanacak Lille-PSG maçı 5 Ekim Pazar günü saat 21.45'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LİLLE-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Bodart, Mandi, Ngoy, Santos, Verdonk, Bouaddi, Mukau, Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia, Giroud

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia