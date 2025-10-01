Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümü, diziseverler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı, çocukluk aşkını ararken türlü maceralarla karşılaşan Eşref'in hayatını anlatan Eşref Rüya'nın yeni bölümü, 1 Ekim Çarşamba günü ekrana geliyor. İşte Eşref Rüya 16. bölüm bilgileri...

Kanal D'nin, yapımını Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi Eşref Rüya izleyiciden tam not aldı. Dizinin yeni bölümü ile ilgili araştırma yapanlar için Eşref Rüya 16. bölüm izle full, Eşref Rüya son bölüm izle tek parça sorgularının yanıtı haberimizde...

EŞREF RÜYA 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EŞREF RÜYA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

EŞREF RÜYA 16. BÖLÜM ÖZETİ

Taylan'ın son nefesinde Eşref'i işaret etmesi, onu doğrudan şüpheli konumuna düşürür. Nisan, Eşref'ten kuşkulanmak istemese de içten içe yaşananları sorgulamaya başlar. Dinçer, Nisan ile Eşref'in arasını açmak için planını bir adım öteye taşımaya kararlıdır. Bu sırada Gürdal'ın ortadan kaybolması, ekip içinde giderek artan bir endişeye yol açar.

Kadir, Gürdal'ı kullanarak Eşref'i köşeye sıkıştırmayı planlar. Eşref ise bir yandan sevdiklerini korumaya çalışırken, diğer yandan kendisine yönelen şüphelerle baş etmek durumunda kalır.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM İZLE

EŞREF RÜYA TÜM BÖLÜMLER İZLE

EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Eşref Tek, geçmişiyle hesaplaşırken beklenmedik bir karşılaşma hayatını altüst eder. Özgürlüğüne kavuştuğundan beri peşinden koştuğu hayali, onu tehlikeli bir yol ayrımına sürükleyecektir.

Diğer tarafta, ideallerine tutunmaya çalışan genç müzisyen Nisan, hayallerine ulaşmak için büyük bedeller ödemek zorunda kalır. Eşref'in sahibi olduğu otelde sahne almasıyla yolları kesişen ikili, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir girdabın içine çekilir.

Güç savaşlarının kızıştığı yeraltı dünyasında dengeler değişirken, herkesin kendi oyununu oynadığı bu mücadelede aşk, ihanet ve sadakat sınanacaktır.

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Tek (Çağatay Ulusoy): İstanbul'da 'Yetimler' olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi. Ciddi, ağırbaşlı ve az konuşan bir adam, fakat sert görünüşünün altında derin bir duygu dünyası saklıdır. İstanbul'un göbeğindeki lüks Ravena Bosphorus Hotel'in sahibi. Her ne kadar sonsuz bir para ve güce sahip olsa da, bıkıp usanmadan her köşede büyük aşkı Rüya'sını aramaktan vazgeçmez.

Nisan Akyol (Demet Özdemir): Sanata düşkün, yetenekli bir müzisyen. Kız kardeşi Afra ile İstanbul'da büyük bir hayat mücadelesi içinde. Son derece duygusal, hisli, çocuksu ruhunu kaybetmeyen neşeli bir kadın. Bir yandan evini geçindirmeye çalışırken bir yandan müzik kariyerini ilerletme çabasında.

Çiğdem Serim (Büşra Develi): Başarılı, hırslı ve takıntılı bir emniyet mensubu. Organize Suçlarla Mücadele Birimi'nde komiser olarak görev almakta. Yetimler örgütünü çökertmek en büyük amacı.

Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref Tek'in sağ kolu ve en güvendiği arkadaşı. Kadınlara düşkün, karizmatik ve çapkın. Cesur ve gözü kara bir tip, 'Deli Gürdal' olarak da bilinmekte.

Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Ekibin en büyüğü, ağabeyi. En büyük isteği, karanlık işlere karışmasını hiçbir zaman tasvip etmeyen ailesi ile bir gün arasını düzeltmek.

Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar): Ekibin en genç ve sakin üyesi. Analitik zekası yüksek ve entelektüel bir adam. Eşref'in yanında finans ve muhasebe uzmanı olarak çalışmakta.

Yakup Karaşan (Macit Koper): Yetimler örgütünün direği. Kimine göre saygın bir iş adamı, kimine göre acımasız bir mafya babası. Yer altı dünyasında 'Yakup Baba' olarak nam salmış. Az konuşan, istişareyi seven, son sözü söyleyen bir lider.

Kadir Yanık (Görkem Sevindik): Yetimler'in ikinci en kıdemli üyesi, Eşref'in örgüt içindeki rakibi. Aşırı hırslı, yönetmeyi ve hükmetmeyi seven bir adam. Lider olma tutkusuyla yanıp tutuşmakta.

Serdar Günsur (Umut Karadağ): Çiğdem'in amiri, soğukkanlı ve sert bir emniyet mensubu. Yeni atandığı Organize Suçlarla Mücadele Birimi'nde emniyet amiri olarak 'Yetimler' dosyasını çözmeye kararlı. Eşref'i zorlayacak azılı bir rakip.

Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu): Gürdal'ın kardeşi, Ravena Bosphorus Hotel'in genel müdürü. Ayrıntıcı, düzenli, disiplinli ve titiz bir kadın. Her zaman modernlikten yana. Pratik zekası ve titizliği ile otelin yönetimine büyük katkı sağlar.

Afra Akyol (Ebrar Karabakan): Nisan'ın kız kardeşi. Baş belası, güzel ama sorumsuz bir genç kız. Özel bir üniversitede moda tasarım bölümünü bitirme çabasında. Nisan'ın uyarılarına rağmen başına buyruk davranmaktan vazgeçmez.