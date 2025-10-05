Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bundesliga

Bundesliga'da yeni sezon heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Stuttgart evinde Heidenheim'ı konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşmada iki takım da kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Stuttgart-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Stuttgart, evinde Heidenheim'ı ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stuttgart-Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Heidenheim maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.