Hamburg-Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bundesliga

Bundesliga'da yeni sezon heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Hamburg sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşmada iki takım da kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hamburg-Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hamburg-Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Hamburg evinde Mainz 05'i ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hamburg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hamburg-Mainz 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hamburg-Mainz 05 maçı 5 Ekim Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.