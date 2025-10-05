Fransa Ligue 1’in 7. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadeleye sahne olacak. Le Havre ile Rennes, üç puan hedefiyle kozlarını paylaşacak. İki ekip de bu haftayı kayıpsız geçerek çıkış yakalamak istiyor. Hazırlıklarını tamamlayan takımlar, hata yapmadan yollarına devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Le Havre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Le Havre-Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Le Havre ile Rennes, haftanın kritik karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Le Havre-Rennes maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Le Havre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LE HAVRE-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında oynanacak Le Havre-Rennes maçı 5 Ekim Pazar günü saat 18.15'da başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.