Fenerbahçe'nin yıldızı ocakta ayrılıyor! Bundesliga ve Premier Lig...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine uzun bir zaman varken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İsmi yaz transfer döneminde de ayrılık iddialarında yer alan o ismin ocak ayında sarı-lacivertlilere veda edebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)