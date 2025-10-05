Fenerbahçe'nin yıldızı ocakta ayrılıyor! Bundesliga ve Premier Lig...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemine uzun bir zaman varken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İsmi yaz transfer döneminde de ayrılık iddialarında yer alan o ismin ocak ayında sarı-lacivertlilere veda edebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında sahasında OGC Nice'i ağırladı. Sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisini 2-1 mağlup ederek bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 3'üncü ve 25'inci dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken, Nice'in tek golü ise 37. dakikada Kevin Carlos'tan (P) geldi. Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarındaki 400. golünü atarken aynı zamanda Fenerbahçe adına bir Avrupa maçında ilk 25 dakikada 2 gol birden atan ilk isim oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçı Alman ekibi Stuttgart'a karşı olacak. 23 Ekim Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak olan maç, saat 19.45'te başlayacak.
Öte yandan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına aylar varken dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Yaz transfer döneminde ayrılık iddialarıyla ismi gündeme gelen o futbolcunun devre arasında sarı-lacivertlilere veda edebileceği vurgulandı.
SEBASTIAN OCAKTA YOLCU
Fotomaç'ın haberine göre, Sebastian Szymanski'nin menajeri, geçtiğimiz günlerde Polonya basınına verdiği röportajda, yıldız oyuncuya Avrupa'nın 5 büyük liginin ikisinden teklif geldiğini ancak Jose Mourinho'nun transfere izin vermediğini açıklamıştı. Polonya basını bu kez, Sebastian Szymanski'ye Bundesliga ve Premier Lig'den talipler olduğunu yazdı. Haberde; oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'nin ayrılabileceği vurgulandı.