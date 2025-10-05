Video Galatasaray Videoları GALATASARAY HABERİ: Olay yaratacak Icardi iddiası! "Bundan sonra oynamazsa..."

GALATASARAY HABERİ: Olay yaratacak Icardi iddiası! "Bundan sonra oynamazsa..."

A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurtar, "Icardi, bundan sonra oynamazsa bir daha yedek bile soyunmaz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

05 Ekim 2025 | 11:54
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:46
Olay yaratacak Icardi iddiası! 05 Ekim 2025 | 12:00
00:09
Wilfried Singo'nun stattan ayrılış görüntüleri! 04 Ekim 2025 | 12:00
00:17
Galatasaray RAMS Park'a ulaştı! 04 Ekim 2025 | 12:00
01:36
İşte Osimhen'in son durumu! 30 Eylül 2025 | 12:00
02:03
RAMS Park'ta ışık şovu! 30 Eylül 2025 | 12:00
00:31
Liverpool kafilesi, RAMS Park Stadyumu'na hareket ediyor! 30 Eylül 2025 | 12:00
00:38
G.Saray taraftarı Liverpool'lu futbolcuları uyutmadı! 30 Eylül 2025 | 12:00
01:16
"Kerem'in F.Bahçe'ye gitmesini kabullenemiyorum" 03 Eylül 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN